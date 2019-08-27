На Дне города в Бугульме выступят МакSим, победитель шоу «Песни» Слава Slame и рэпер Natan

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Певица МакSим выступит на Дне города в Бугульме. Праздничные мероприятия пройдут 30 августа на площади Дома техники, пишет «Бугульминская газета».
Для жителей города пройдет фестиваль Bugulmafest 2019. Вечерняя программа в рамках празднования Дня Республики Татарстан и Дня города начнется в пять часов вечера. Первыми в рамках блока ROCK&CAVER FEST на сцену выйдут группы «Киви» (Бугульма), «Если просто» (Лениногорск), With (Казань).
В семь часов в блоке HIP-HOP&POP-FEST выступят победитель и финалистка второго сезона шоу «Песни» на ТНТ Слава Slame и Анет Сай (Москва), а также популярный рэпер Natan.
В 21.00 начнется выступление популярной певицы МакSим.
В десять вечера будут даны залпы праздничного салюта.