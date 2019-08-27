В преддверии 238-летия Бугульмы с улиц города вывезли 85 тонн мусора

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). В преддверии 238-летия Бугульмы в городе проходят работы по санитарной очистке и благоустройству городских территорий, пишет «Бугульминская газета».



Особое внимание уделяется тем местам, где будут проходить массовые мероприятия. Так, предприятия и организации, а также неравнодушные жители вышли на уборку улиц.



Сотрудники администрации устроили массовый субботник на территории сквера за Домом техники. В сквере на улице Тухачевского убрались сотрудники транспортных организаций города.

Специалисты отдела по делам молодежи и спорта исполкома района навели порядок в мемориальном комплексе «Вечная слава» и «Аллея Героев».



Кроме того, обслуживающие организации занимались уборкой и очисткой закрепленных территорий.



Всего в уборке улиц и скверов приняло участие более 20 тыс. человек и семь единиц спецтехники. По итогам экоакции на полигон ТБО было вывезено 85 тонн мусора.



Праздничные мероприятия пройдут в Бугульме 30 августа.

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