WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

28 августа 2019, 01:38

Духовная жизнь

На куполе Свято-Троицкого собора в Заинске установлен новый крест

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Духовная жизнь

На куполе Свято-Троицкого собора в Заинске установлен новый крест

Установка креста проходила при большом скоплении верующих.

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). На куполе Свято-Троицкого собора в Заинске установлен новый крест – разделить радость с прихожанами приехал епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий. Рано утром владыка освятил крест, после чина освящения он провел Божественную литургию. Об этом сообщает «Заинск-информ».

Установка креста проходила при большом скоплении верующих. В церемонии также приняло участие руководство города, при поддержке которого и стала возможна установка нового символа веры и ремонтные работы в алтарной части церкви. Старый крест после реконструкции будет венчать купол одного из храмов республики.

Свято-Троицкий храм начали строить в 1994 году, в 1996-м его освятили. Годом ранее здесь отремонтировали купола, которые вместо оцинкованного железа покрыли металлом из нитрида титана. На работы было выделено 450 тыс. рублей. После ремонтных работ планировалось воздвигнуть новый крест.

По словам епископа Мефодия, крест для православных – это не только украшение храма, но и прежде всего хранитель каждого христианина.

«Хотелось бы пожелать божьей помощи каждому, кто будет трудиться, приходить в храм, созидать и молиться», – пожелал священнослужитель.

 

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