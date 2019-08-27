В нижнекамском садовом товариществе «Строитель» неизвестные завалили дорогу строительным мусором

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Дачники нижнекамского садового товарищества «Строитель» обеспокоены – подход к их участкам перекрыли горы строительного мусора. Посреди дороги на одной из улиц товарищества неизвестные лица вывалили бетонные блоки, арматуру и старые шины, передает «НТР 24».



Садоводы жалуются, что из-за этого им тяжело пройти к своим участкам. Ситуация особенно усугубляется после дождя, когда это место становится скользким.



По словам дачников, их проблема существует более трех лет. Добраться они могут либо в обход или прямо по камням. Нижнекамцы утверждают, что они неоднократно жаловались председателю их товарищества, ходили к нему на прием.

В правлении садового товарищества уверяют, что жалобы ни от кого не поступали, все заявления фиксируются на бумаге, но таковых не имеется.



«То, что показали вам дачники – это непорядок, и в самое ближайшее время мы с этим разберемся», – заверил председатель садового общества «Строитель» Ленар Гараев.

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