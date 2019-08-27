WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

28 августа 2019, 03:36

Общество

Нижнекамский поселок Красный Ключ отпраздновал 400-летие

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Общество

Нижнекамский поселок Красный Ключ отпраздновал 400-летие

Фото: ntr-24.ru

В честь памятной даты для жителей поселка организовали народные гулянья, которые прошли напротив Дома культуры «Мирас».

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Поселок Красный Ключ в Нижнекамске отметил свой день рождения. Примечательно, что никто не знает точной даты основания этого населенного пункта. Первое упоминание Святого Ключа – именно так раньше называлось это село – упоминается в летописях в 1661 году, передает «НТР24».

В честь памятной даты для жителей поселка организовали народные гуляния, которые прошли напротив Дома культуры «Мирас».

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Каждый пришедший на праздник мог найти себе занятие по душе: здесь работали спортивные площадки, была открыта выставка рукодельных изделий, проводились мастер-классы.

Поселковые и городские артисты украсили праздник своими яркими выступлениями. Хедлайнером концерта стал оркестр народных инструментов под управлением Зинаиды Плетневой.

Одним из первых гостей праздника со сцены приветствовал персонаж местной древней легенды – имам Асмагыйжан. Согласно документам, именно он является первым жителем Святого Ключа. На берегу Камы он вырыл пещеру, которая позднее стала главной достопримечательностью Нижнекамского района.

Красный Ключ славится богатой историей. Здесь располагается единственное старинное здание Нижнекамска, представляющее историческую ценность – усадьба Стахеевых. Дом был построен еще в 1882 году, однако здание было разрушено и в первозданном виде не сохранилось.

Несколько лет назад усадьба попала в программу по сохранению культурного наследия. Власти планируют отреставрировать ее и сделать там музей.

 

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