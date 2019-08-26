Заинская спортсменка готовится покорить первенство России по борьбе на поясах

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Заинская спортсменка Ольга Романова готовится к выступлению на первенстве России в составе сборной Татарстана. Состязания пройдут с 28 по 31 августа в селе Нижняя Ошма Мамадышского района РТ, передает «Заинск-информ».



Данные соревнования станут отборочным этапом на первенство мира по борьбе на поясах.



Ранее, в латвийском Каунасе, Ольга Романова выступила в составе сборной страны и завоевала «золото» Кубка мира в весовой категории 76 кг.





Ольга также становилась чемпионкой вторых открытых Евразийских игр боевых искусств и всероссийского турнира. За победу на соревнованиях она была представлена к получению спортивного звания «Мастер спорта России».

Ольга Романова занимается борьбой на поясах четыре года, тренируется в спортзале молодежного центра в Заинске-2 под руководством Равиля Салихова. Параллельно девушка учится в колледже Набережночелнинского педагогического института по направлению «Учитель физкультуры». Отрабатывать приемы девушке помогают прославленные заинские спортсменки Регина Салихова и Екатерина Бусова.

Ольге Романовой – 18 лет, за четыре года тренировок спортсменка завоевала более двадцати медалей на соревнованиях разного уровня, в том числе четыре раза одерживала победу на международных турнирах, завоевывала высшие награды на всероссийских соревнованиях. В ее арсенале «серебро» первенства мира и «бронза» чемпионата России.

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