WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

28 августа 2019, 00:09

Спорт

Заинская спортсменка готовится покорить первенство России по борьбе на поясах

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Спорт

Заинская спортсменка готовится покорить первенство России по борьбе на поясах

Фото: zainsk-inform.ru

Ольге Романовой 18 лет, за четыре года тренировок спортсменка завоевала более двадцати медалей на соревнованиях разного уровня.

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Заинская спортсменка Ольга Романова готовится к выступлению на первенстве России в составе сборной Татарстана. Состязания пройдут с 28 по 31 августа в селе Нижняя Ошма Мамадышского района РТ, передает «Заинск-информ».

Данные соревнования станут отборочным этапом на первенство мира по борьбе на поясах.

Ранее, в латвийском Каунасе, Ольга Романова выступила в составе сборной страны и завоевала «золото» Кубка мира в весовой категории 76 кг.



Ольга также становилась чемпионкой вторых открытых Евразийских игр боевых искусств и всероссийского турнира. За победу на соревнованиях она была представлена к получению спортивного звания «Мастер спорта России».

Ольга Романова занимается борьбой на поясах четыре года, тренируется в спортзале молодежного центра в Заинске-2 под руководством Равиля Салихова. Параллельно девушка учится в колледже Набережночелнинского педагогического института по направлению «Учитель физкультуры». Отрабатывать приемы девушке помогают прославленные заинские спортсменки Регина Салихова и Екатерина Бусова.

Ольге Романовой – 18 лет, за четыре года тренировок спортсменка завоевала более двадцати медалей на соревнованиях разного уровня, в том числе четыре раза одерживала победу на международных турнирах, завоевывала высшие награды на всероссийских соревнованиях. В ее арсенале «серебро» первенства мира и «бронза» чемпионата России.

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