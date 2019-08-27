Участник сборной России на WorldSkills Путину: «Спасибо за поддержку, она вдохновляет ребят»

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Александра Давыдова). Участник сборной России на чемпионате WorldSkills Сергей Херкун, представлявший страну в компетенции «Кирпичная кладка» поблагодарил Президента России Владимира Путина за поддержку. Слова благодарности юноша высказал на встрече главы государства с командой.

«WorldSkills — это большая семья, я думаю, что в такой большой команде зарождаются лучшие профессионалы нашей страны, которые будут уверенно и очень качественно представлять нашу сборную на международных соревнованиях. Спасибо вам большое, что вы нас поддерживаете, что вы помогаете — это очень вдохновляет ребят», — отметил Херкун.

Он также добавил, что его коллега по команде больше хотела увидеть Путина вблизи, чем получить какие-либо награды на чемпионате. «Приезжайте к нам почаще», — заключил Сергей Херкун.

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