Владимир Путин о российской сборной WorldSkills: Мы вами гордимся

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Президент России Владимир Путин поздравил и поблагодарил национальную сборную России WorldSkills 2019 во время встречи с участниками после церемонии закрытия чемпионата.

«Результат очень хороший, скачок заметный по сравнению с предыдущими соревнованиями такого уровня, причем практически по всем компетенциям. Мы вами гордимся. Для вас самих это большое качественное изменение в вашей жизни, в вашей профессиональной карьере, но и для всех остальных, которые выбирают хорошую профессию. Это для них сигнал. Поздравляю от души, желаю вам новых успехов», — поздравил национальную сборную Президент России.

Также Владимир Путин отметил работу наставников, тренеров, организаторов соревнований.

«Я уверен, это движение [WorldSkills] будет развиваться дальше. То, что вы демонстрируете, это на уровне искусства, это удивительно и действительно мастерство. Я уверен, это будет привлекать все больше и больше внимания», — отметил Владимир Путин.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.