В Казани назвали имя нового президента WorldSkills

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Действующий президент WorldSkills на церемонии закрытия 45-го чемпионата рабочих профессий в столице Татарстана назвал имя своего последователя на этом посту.

«Я ухожу, окрыленный осознанием того, чего мы достигли, и передаю лидерство в руки вашего нового президента — Йоса де Гои», — сообщил он.

Ранее Йос де Гои занимал пост председателя Комитета стратегического развития WorldSkills International. Недавно он посетил столицу Татарстана и своими глазами увидел, как флаг чемпионата завершил свою эстафету.

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