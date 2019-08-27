В Казани назвали имя нового президента WorldSkills

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Действующий президент WorldSkills на церемонии закрытия 45-го чемпионата рабочих профессий в столице Татарстана назвал имя своего последователя на этом посту.
«Я ухожу, окрыленный осознанием того, чего мы достигли, и передаю лидерство в руки вашего нового президента — Йоса де Гои», — сообщил он.
Ранее Йос де Гои занимал пост председателя Комитета стратегического развития WorldSkills International. Недавно он посетил столицу Татарстана и своими глазами увидел, как флаг чемпионата завершил свою эстафету.