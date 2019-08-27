WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

27 августа 2019, 22:28

Официальная хроника

Путин: Впервые прошедшие соревнования по Future Skills в Казани вызвали колоссальный интерес

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Официальная хроника

Путин: Впервые прошедшие соревнования по Future Skills в Казани вызвали колоссальный интерес

Фото: архив

Впервые в профессиональном мастерстве состязались школьники — в компетенции Junior Skills.

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Александра Давыдова). Президент России Владимир Путин на церемонии закрытия чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 отметил, что WorldSkills стал важнейшим элементом передовой системы образования в России.

«Мы меняем наши колледжи, создаем широкие, не имеющие аналогов в мире возможности  для детей  заниматься техническим творчеством. Рад, что наш опыт оказался востребованным», — сказал Президент РФ.

Путин также отметил, что в Казани впервые в профессиональном мастерстве состязались школьники, также колоссальный интерес вызвали и соревнования по компетенциям будущего Future Skills. 

«Дорогие друзья, 45-й чемпионат по профессиональному мастерству завершается, наша общая ответственность — сохранить и использовать его наследие для граждан всех наших стран. Чтобы каждый человек, независимо от возраста и здоровья, мог реализовать все свои способности, выбирать собственный путь обучения и развития, приобретать востребованные навыки в течение всей своей жизни», — прокомментировал Путин, добавив, что Россия открыта для создания такой доступной системы подготовки кадров.

По словам Президента, вместе мы сможем ответить на вызовы наступающей технологической эпохи, обеспечить устойчивое развитие, сформировать устои для повышения благосостояния людей.

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