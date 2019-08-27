Саймон Бартли поблагодарил за чемпионат WorldSkills: Let me say «спасибо» и «рәхмәт»

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). На церемонии закрытия мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 президент WorldSkills Саймон Бартли поблагодарил Казань за проведение соревнований.

«Let me say „спасибо“ и „рәхмәт“», — сказал Бартли со сцены.

Он отдельно поблагодарил участников соревнований и экспертов за их стремление к профессионализму, организаторов, спонсоров и руководство страны и республики — Владимира Путина и Рустама Минниханова. «Уважаемый Президент, ваше видение позволило увидеть потенциал WorldSkills для пробуждения и преобразования системы профессионального образования страны», — обратился он к Путину.

«До свидания, goodbye and good luck», — попрощался Саймон Бартли.

Напомним, что следующий чемпионат рабочих профессий пройдет в Китае в 2021 году.

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