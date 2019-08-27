Путин на закрытии WorldSkills: «Спасибо Татарстану, спасибо Казани!»

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил Республику Татарстан и город Казань за проведение 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019.
«Спасибо Татарстану, спасибо Казани!» — закончил свою речь на церемонии закрытия мирового чемпионата по профессиональному мастерству глава государства.
Президент России в Казани встретится с российской сборной молодых профессионалов и проведет встречу с президентом WorldSkills International Саймоном Бартли, в которой также поучаствуют Президент РТ Рустам Минниханов, вице-премьер России Татьяна Голикова, министр просвещения РФ Ольга Васильева, специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и генеральный директор союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.