Владимир Путин на церемонии закрытия WorldSkills: Казань блестящий, энергично развивающийся город

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Президент России Владимир Путин назвал Казань блестящим, энергично развивающимся городом с древней историй во время выступления на церемонии закрытия мирового чемпионата WorldSkills 2019 в Казани.

«Уверен, нашим гостям понравилась Казань. Блестящий, энергично развивающийся город, с древней историей, где были созданы все условия для честной и справедливой борьбы, для дружеского общения зрителей и участников из более чем 60 стран мира», — обратился к зрителям Президент России.

Также Владимир Путин отметил, что Россия впервые проводила состязания лучших профессионалов планеты, и этот чемпионат стал самым крупным и представительным в истории движения, ярким и незабываемым зрелищем.

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