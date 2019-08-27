WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

27 августа 2019, 22:48

Общество

В шести районах Казани на время отключат электроэнергию

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Общество

В шести районах Казани на время отключат электроэнергию

Отключение света вызвано плановым ремонтом линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций.

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Завтра, 28 августа, часть жителей Вахитовского, Кировского, Московского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов Казани на время останется без электричества. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, с 8 до 17 часов отключат свет в частных домах Вахитовского района города по улицам Подгорная (от № 12 до № 60) и Вятский овраг (от № 1 до № 140).

В Кировском районе электроэнергии не будет с 8 до 20 часов по таким адресам, как ул. Горсоветская, д. 2 (Казанский торгово-экономический техникум), ул. Ильича, дд. 36, 38 и 38а, ул. Красикова, дд. 5, 7, 8 и 9 (детский сад № 417), ул. Поперечно-Базарная, д. 57, ул. Привокзальная, дд. 44 (детский сад № 228), 46, 48, 50 и 52, ул. Черемховская, дд. 21 и 23.

В это же время отключение электричества затронет Московский район по следующим адресам: ул. 2-я Юго-Западная, д. 28, ул. Декабристов, дд. 100, 102, 104, 106, 106а,106б, 108, 129 и 131, ул. Тверская, д. 2 и пр. Ямашева, дд. 4 и 6. Без света останется и часть поселка Левченко: ул. Ютазинская, дд. 8а (детский сад № 149), 12 и 14, ул. Выборгская, д. 2, ул. Рахимова, дд. 15 и 23а к. 1 (школа № 99).

С 9 до 17 часов электроэнергии не будет в домах Ново-Савиновского района города по адресам: ул. Мусина, дд. 21 и 23, ул. Четаева, дд. 39 и 41.

В Приволжском районе Казани электричество отключат с 8 до 18 часов. Это затронет дома №№ 42 и 48 по улице Рихарда Зорге, №№ 61, 63/1 и 63/2 по улице Карбышева, №№ 54, 56, 60, 62, 64, 66 и 70 по улице Братьев Касимовых, а также №№ 6, 18 и 20а (детский сад № 31) по улице Академика Парина.

Помимо этого, без света останутся дома поселка Борисково по улицам Горийская, Запорожская, Цветочная, Прибрежная и Пожарная, поселка Мирный по улицам 8-я Давликеевская, 8-я Новосельская и Новосельская, поселка Поповка по улице Орловская и поселка Привольный по улицам Икмякле, Ореховая и Уракчи.

В это же время окажутся без электроэнергии дома в поселке Вознесенское Советского района по улицам Амет-Хана Султана, Бастионная, Бишек, Верная, Вишневая, Вознесенская, Дуслар, Дэртле, Жаворонковая, Зарничная, Иман, Камская, Карлыгач, Назлы, Нардуган, Парканат, Профсоюзная, Радужная, Снайперская, Тузганак, Якташлар и Лавровому переулку.

Кроме того, в поселке Малые Дербышки с 9 до 18 часов не будет света в домах по улицам Березовая, Вишневый сад, Кооперативная, Услонская и Школьная.

«Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей», – пояснили в пресс-службе Сетевой компании. 

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