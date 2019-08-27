Шанхаю передали флаг движения WorldSkills

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). На церемонии закрытия мирового чемпионата WorldSkills в Казани торжественно объявили следующую страну, в которой пройдет чемпионат рабочих профессий, — Китайскую Народную Республику.

«Китай представит миру 46-й чемпионат», — объявил с экрана лидер КНР Си Цзиньпин.

На церемонии закрытия чемпионата делегация из Китая представила театрализованный номер о культуре и обычаях Шанхая.

«С удовольствием передаем эстафету нашим китайским друзьям», — сказал на церемонии закрытия Президент России Владимир Путин.

Напомним, что следующий, 46-й мировой чемпионат WorldSkills пройдет в 2021 году в Шанхае. Такое решение приняли на голосовании Генеральной ассамблеи WorldSkills International в 2017 году, прошедшей в рамках мирового чемпионата WorldSkills Abu-Dhabi 2017.

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