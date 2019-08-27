Ратникова – молодежи Кукмора: «Сохраните высокую планку Татарстана!»

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Сегодня в Кукморском районе Татарстана прошел День «Единой России». Участие в мероприятиях, состоявшихся в его рамках, приняла заместитель Председателя Госсовета РТ и заместитель секретаря Татарстанского отделения «Единой России» Римма Ратникова, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Сначала состоялось торжественное вручение паспортов 14 кукморским подросткам. Поздравив юных граждан и их родителей, Римма Ратникова заметила, что теперь молодежи предстоит взять на себя ответственность за страну. «<…> Республика Татарстан – один из передовых регионов России, и наш народ делает все, чтобы удержать эти позиции. Теперь эти обязанности ложатся и на вас. Сохраните высокую планку Татарстана!» – подчеркнула она.

После этого было организовано поздравление трех проживших в браке по 50 лет семейных пар – Хамата и Втарии Каримовых, Рафаиля и Хатимы Сафиных, Мулланура и Фании Хайруллиных. Мероприятие состоялось в рамках реализации федерального партийного проекта «Крепкая семья».

Кроме того, параллельно в Кукморском районе работали площадки партийных проектов «Здоровое будущее», «Городская среда» и «Культура малой родины». Так, врачи РКБ и ДРКБ осмотрели 109 жителей муниципалитета. Трое из них отправлены на дополнительное обследование, а двое – на стационарное лечение в Казань. Единороссы – депутаты Государственного Совета РТ и Кукморского городского Совета, а также специалисты местной общественной приемной вели прием граждан.

Завершила мероприятия Дня «Единой России» встреча Риммы Ратниковой с местными активистами партии. В своем выступлении она сначала отметила социальный характер проведенных сегодня мероприятий, а затем перечислила достижения муниципального образования.

«Район развивается. В Кукморе много лет назад прошел один из первых Дней “Единой России“. Тогда у жителей было множество проблем, сейчас мы видим, что район преобразился, нужны новые школы, детские сады, но это говорит о том, что район развивается», – резюмировала заместитель Председателя Госсовета РТ.

Региональный партийный проект «День “Единой России“» реализуется в Татарстане с 2004 года. Он нацелен на организацию открытого разговора с жителями муниципалитетов республики, обсуждения нерешённых проблем и вопросов для дальнейшей работы.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.