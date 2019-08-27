Голикова в Казани заявила о готовности РФ поделиться предложениями по развитию движения WorldSkills

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о готовности российской стороны поделиться предложениями по развитию мирового движения WorldSkills. Она сделала это в ходе встречи с заместителем председателя Народного политического консультативного совета Китая Ван Юнцином, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Голикова пригласила коллег к сотрудничеству и предложила китайской стороне поддержать предложенную по итогам мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 международную декларацию. Документ предполагает выработку единых подходов к оценке качества подготовки специалистов в области среднего профессионального образования, что должно позволить определять лучшие практики подготовки кадров.

Кроме того, вице-премьер упомянула возможность совместного открытия силами России и Китая международной академии по подготовке наставников WorldSkills.

В ответ Ван Юнцин выразил заинтересованность в предложениях российской стороны по дальнейшему развитию движения WorldSkills. Обсуждать их будут уже после завершения чемпионата в столице Татарстана.

При этом Татьяна Голикова дала высокую оценку организации 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, прошедшего в Казани. «Уровень подготовки мероприятия, накал соперничества участников заслуживают большого уважения к ребятам, которые с большим удовольствием принимают участие в этих соревнованиях», – подчеркнула она.

Кроме того, заместитель Премьер-министра России упомянула готовность оказать Китаю и Шанхаю – городу, который примет следующий чемпионат WorldSkills, всяческую поддержку, и назвала укрепление стратегического партнерства РФ и КНР – приоритетом российской политики.

Заместитель председателя Народного политического консультативного совета Китая в свою очередь отметил, что в последние годы китайско-российские отношения развиваются на самом высоком уровне и переживают «новую эпоху своего развития». Он подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией и Татарстаном, в том числе и при организации мировых соревнований.

Помимо этого, Ван Юнцин поблагодарил Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина за гостеприимство и содействие в работе делегации Китая во время официального визита в Татарстан.

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