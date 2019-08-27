Участник сборной России из Самары стал «Лучшим в нации» на WorldSkills 2019

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Александра Давыдова). Участник сборной России из Самары Михаил Воронцов, состязавшийся в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», стал обладателем премии «Лучший в нации» на WorldSkills Kazan 2019. Об этом стало известно в ходе церемонии закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству.

Премию получили 63 представителя стран – участниц чемпионата, которые показали лучшие результаты в своих национальных командах.

Награды победителям вручили представители WorldSkills Champion Trust: флорист из Новой Зеландии Амелия Аддис, Каролина Седерквист из Швеции – компетенция «Обслуживание авиационной техники», графический дизайнер Жаклин Танзер из Австрии и Киерон Келмен из США – компетенция «Автомобильные технологии».

Церемония закрытия мирового чемпионата сейчас проходит на стадионе «Казань Арена». Следить за событиями можно в текстовой трансляции.

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