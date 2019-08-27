Минниханов назвал поддержку молодых профессионалов залогом экономической стабильности

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал всестороннюю поддержку молодых профессионалов залогом стабильности экономической ситуации не только в пределах одной страны, но и в мире в целом. Об этом он заявил на заседании Генеральной ассамблеи WorldSkills International 2019 года, прошедшем в Казани, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В своей приветственной речи Рустам Минниханов напомнил о семи годах, прошедших с момента первой встречи с руководством WorldSkills, и четырех годах подготовки к чемпионату. Он выразил уверенность в том, что WorldSkills Kazan 2019 привлечет к мировому движению новые страны, отметив, что на заседании ассамблеи присутствуют представители 68 государств, что является показателем развития WorldSkills и внимания, уделяемого развитию профессионального образования.

Минниханов подчеркнул, что 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills стал значимым событием для всей России, которая принимала подобное первенство впервые за 60-летнюю историю движения. «Надеюсь, мы справились с поставленной задачей и оправдали ожидания», – выразил надежду он.

Состязания посетили около 270 тыс. зрителей. К тому они оставят после себя внушительное наследие – современный международный выставочный комплекс «Казань Экспо», новейшее оборудование, а главное – новые возможности для молодого поколения, перспективные знакомства и контакты, добавил Президент РТ.

При этом основным наследием чемпионата является открытие для мирового сообщества, для представителей бизнеса России, Татарстана, Казани. «Уверен, что у многих останется желание вернуться сюда снова и узнать еще много нового», – сказал он.

Кроме того, Президент Татарстана поблагодарил руководство WorldSkills International за неоценимую помощь в подготовке к чемпионату и обратил внимание на то, что турнир не состоялся бы без поддержки Президента России Владимира Путина, Министерства просвещения РФ и активного участия всех регионов страны.

На заседании ассамблеи президент WorldSkills International Саймон Бартли вручил Рустаму Минниханову благодарность WorldSkills International Республике Татарстан за выдающееся проведение 45-го мирового чемпионата по профмастерству. Мероприятие состоялось в Международном выставочном центре «Казань Экспо».

Церемония закрытия мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills пройдет на стадионе «Казань Арена». Ее кульминацией станет награждение медалями победителей турнира. Торжество начнется в 19 часов, ИА «Татар-информ» ведет текстовую трансляцию мероприятия.

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