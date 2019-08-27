Кулинарные мастер-классы в рамках WorldSkills раскрыли секреты бургеров гостям парка Горького

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня в казанском парке Горького прошел кулинарный мастер-класс по изготовлению фастфуда, в ходе которого профессионалы раскрыли секрет идеального бургера. Мероприятие стало частью культурной программы WorldSkills.

«Надо сказать, бургер – недооцененное блюдо в нашей стране. Он может быть завтраком, обедом, ужином, перекусом и даже десертом! Секрет идеального бургера в котлете: она должна быть говяжьей, а мясо для нее должно быть куплено именно вами. Так вы будете уверены в его качестве, происхождении и условиях хранения. Жирность мяса для идеального бургера – 15–20%», – поделилась тонкостями приготовления блюда повар Виктория Ензаева.

К удивлению обступивших ее слушателей, большинство из которых составляли дети, специалист подчеркнула, что в бургере на самом деле вовсе не должно быть моркови, томатов и даже лука, хотя большинство его любителей и привыкли к таким овощным добавкам. А вот соусы могут быть самыми разнообразными – пшеничными, картофельными, сладкими и так далее.

«Сделать бургер десертом – почему бы и нет?! И еще: перед тем, как жарить котлету, обязательно сделайте в ней дырочку, чтобы она не превратилась в большую тефтельку», – дала еще один полезный совет Виктория.

За время мастер-класса она также рассказала о фишках приготовления таких блюд фастфуда, как прискет, смокибургер и покебол.

Последний, например, готовится из слабосоленой семги с овощами, приправляется базиликом и кисло-сладкой заправкой. Основой могут служить лапша, рис и другие ингредиенты.

Своими руками участникам мастер-класса готовить блюда мастера не доверили. Пока Ензаева рассказывала о тонкостях рецептов, другой повар занимался готовкой. Затем детворе предоставили возможность продегустировать по кусочку.

Пришедшие на мастер-класс хозяйки уже после его завершения обратились за советами к повару. Их интересовали способы сделать мясо сочным, Виктория порекомендовала добавлять маринад, лимонную кислоту, соль и перец, а также выставлять не максимальную мощность огня. «Сочность мяса достигается при жарке», – резюмировала она.

Сегодня последний день культурной программы WorldSkills в парках и общественных пространствах Казани. До вечера на улице Баумана, на набережной озера Нижний Кабан, в парке Горького и в Горкинско-Ометьевском лесу проходят последние концерты и активности.

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