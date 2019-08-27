Художница из Японии создала виртуальные картины на закрытии WorldSkills в Казани

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Художница виртуальной реальности из Японии Айми Секигучи поучаствовала в церемонии закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills 2019 на стадионе «Казань Арена».

Во время песни Zventa Sventana «Мужа дома нету» Айми Секигучи сделала рисунок в стиле хохломской росписи. Пока пел Димаш Кудайберген, VR-художница создала два мира: темный и светлый, которые отражают борьбу темного и светлого в человеке.

Во время исполнения другой песни Димаша Кудайбергена она изобразила сияющий город в орбите движения WorldSkills. По мысли художника, город отражает идею труда, на котором построен мир.

Айми Секигучи — одна из первых профессиональных VR-художников в мире. Ей 32 года. В своей работе художница использует приложение виртуальной реальности для 3D-рисования Tilt Brush и шлем виртуальной реальности HTC Vive Pro.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.