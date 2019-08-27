WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

27 августа 2019, 20:38

Экономика и финансы

Хороший бюджет и «силиконовая долина»: бизнесмены Автограда рассказали о наболевшем

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Экономика и финансы

Хороший бюджет и «силиконовая долина»: бизнесмены Автограда рассказали о наболевшем

По итогам проектировочной сессии в городе появится уникальная дорожная карта, которая должна быть реализована в течение года.

(Набережные Челны, 27 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах состоялась проектировочная сессия с участием первых лиц и предпринимателей города. В ходе мероприятия участники приступили к разработке краткосрочного плана действий по повышению бизнес-активности в Автограде.

После обсуждения за круглыми столами представители разных отраслей поделились своим видением того, что нужно сделать для улучшения делового климата в городе. При этом представители промышленных предприятий отметили, что руководство Набережных Челнов и Татарстана немало делает для поддержки крупного бизнеса.

«Хотелось бы, чтобы такое отношение транслировалось на федеральный уровень. К сожалению, центр не всегда демонстрирует в своих решениях последовательность. У нас есть печальный опыт, когда постановление о субсидировании нашего проекта было отменено только потому, что у программы сменился куратор – новый человек решил, что это никому не нужно. В итоге по России сотни предприятий лишились субсидий, на которые рассчитывали. Необходимо, чтобы рассмотрение проектов, связанных с государственным субсидированием и другими льготами, было автоматизировано и не зависело от мнения отдельных чиновников и даже экспертных советов», – заявил представитель одного из предприятий.

Директор ГК «Кориб» Олег Коробченко напомнил о проблеме больших банковских процентов по кредитам: «Предприниматель берет кредит, чтобы построить, скажем, производственную базу, развивать бизнес. Но в итоге работает не на себя, а на банк – потому что проценты такие, что съедают все заработанное».

Самозанятые челнинцы попросили полного информационного обеспечения по своему статусу, а также организовать площадку, на которой они могли обмениваться своим опытом и знаниями.

Представители микробизнеса заметили, что хотели бы теснее сотрудничать с надзорными органами. В частности, малому бизнесу не помешала бы возможность заказывать предварительные аудиты, чтобы выявить те недочеты, которые могут увидеть только профессионалы. Пару слов было сказано о СанПиНах и ГОСТах. По мнению бизнесменов, они должны меняться так же, как меняется рынок. «Правила не должны становиться закаменелыми догмами. А они порой не меняются десятилетиями», – убеждены они.

Предприниматели обратили внимание властей и на такую проблему, как невозможность найти для размещения нового производства земельных участков и зданий. «Нам нужен некий ресурс, похожий на “Авито“, где владельцы могли бы выставлять свои земли, здания и другие виды недвижимости для продажи и сдачи в аренду», – отметили участники встречи.

Кроме того, бизнесмены посетовали на нехватку кадровых ресурсов для расширения производства. «В городе делается немало для развития социальной и культурной инфраструктуры. Мы видим, что Челны с каждым годом становятся все более привлекательными для проживания молодых. Строятся детсады и школы, капитально ремонтируются дороги. Есть перспектива, что в городе появятся настоящие театры. Все это радует. И хочется, чтобы администрация Автограда продолжала работать в этом направлении, не снижая темпов», – заявили они.

В ходе обсуждения прозвучала мысль, что центром развития бизнеса в Автограде мог бы стать Технический университет, который предполагается создать в честь 50-летнего юбилея КАМАЗа. Но появление нового вуза не должно сводиться к строительству здания. В первую очередь должен быть сильный преподавательский состав, который сможет воспитать такого уже уровня специалистов. И тогда в Челнах, возможно, появится своя «силиконовая долина», отметили участники.

Выступая перед собравшимися, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил, что основой положительных преобразований в предпринимательской среде должно стать изменение закона о бюджете. В том виде, в котором этот документ сегодня существует, он не дает стимула для развития. «Где вы видели бизнес без денег? Такого не бывает! Нет возможности помочь его развитию и у города, республики, если бюджет не обладает для этого достаточными ресурсами», – подчеркнул мэр Автограда.

Исполняющая обязанности бизнес-омбудсмена РТ Венера Камалова сообщила, что по итогам проектировочной сессии в городе появится уникальная дорожная карта. В нее войдут мероприятия, которые должны быть реализованы в течение года.

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