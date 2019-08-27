WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

27 августа 2019, 19:54

Общество

В День города общественный транспорт Казани будет работать до полуночи

Рекомендуем

Общество

В День города общественный транспорт Казани будет работать до полуночи

Фото: Михаил Захаров/архив

В связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню республики в столице Татарстана изменят схемы дорожного движения.

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В День города – 30 августа в Казани общественный транспорт будет работать до полуночи. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник Управления культуры исполкома столицы РТ Азат Абзалов.

«Общественный транспорт 30 августа будет работать по усиленному графику, особенно это касается вечерних мероприятий. График работы транспорта будет продлен до полуночи. Все желающие смогут после праздника добраться до места назначения. Рекомендуем приезжать на мероприятия на общественном транспорте», – заметил он.

Согласно информации мэрии Казани, по окончании праздничного салюта будет усилена работа автобусных маршрутов, следующих по улицам Батурина и Декабристов, а также троллейбусного маршрута № 1, проходящего по улице Чистопольская. Работа метрополитена будет организована с интервалами в шесть минут до полуночи.

«Кроме того, график работы общественного транспорта будет усилен в районе Казанского ипподрома. Там будут часто курсировать троллейбусы. Небольшие изменения произойдут в схемах дорожного движения», – пояснил Абзалов.

Для посетителей конноспортивного праздника, который 30 августа пройдет на казанском ипподроме, троллейбусный маршрут № 3 в этот день будет работать с интервалами в пять-шесть минут.

В связи с празднованием Дня Республики Татарстан и Дня города с 27 по 30 августа в Казани будет ограничено движение транспорта по площади Тысячелетия и около Центра семьи «Казан».

В связи с проведением на площади Тысячелетия спортивного автомотошоу Kazan City Racing с 20 часов 29 августа до 6 часов 31 августа будут изменены схемы движения девяти автобусных маршрутов. Автобусы будут следовать через улицы Право-Булачная, Чернышевского, Московская, Ташаяк, Саид-Галеева и Кировская дамба, тогда как троллейбусный маршрут № 2 будет закрыт.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

До Нижнекамска доедет молодежный автобус с творческими площадками, фуд-кортом и розыгрышами
Новости дня
21:04
До Нижнекамска доедет молодежный автобус с творческими площадками, фуд-кортом и розыгрышами

Участие во встрече с нижнекамцами примет министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

20:50
Айдар Минеев из Татарстана завоевал «золото» на чемпионате WorldSkills

Молодой человек стал лидером в компетенции «Изготовление прототипов».

20:42
В Мензелинске проложат дорогу до детского спортивного лагеря «Олимпиец»

Протяженность полотна составит 1800 метров.

20:38
Хороший бюджет и «силиконовая долина»: бизнесмены Автограда рассказали о наболевшем

По итогам проектировочной сессии в городе появится уникальная дорожная карта, которая должна быть реализована в течение года.

20:30
Казанские студенты взяли «бронзу» в компетенции «Мобильная робототехника» WorldSkills 2019

Студенты КНИТУ (КХТИ) Оскар Арсланов и Эмиль Мифтахов стали третьими на мировом чемпионате.

20:14
Путин по пути в Казань остановился в Саратове для осмотра аэропорта «Гагарин»

Президент России прибудет в столицу Татарстана после посещения Саратова.

20:06
Татарстанец стал вторым в компетенции «Инфокабельные сети» на WorldSkills 2019

Выпускник Казанского техникума информационных технологий Ислам Нигматуллин взял «серебро» на чемпионате WorldSkills.

19:54
В День города общественный транспорт Казани будет работать до полуночи

В связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню республики в столице Татарстана изменят схемы дорожного движения.

19:44
Ратникова – молодежи Кукмора: «Сохраните высокую планку Татарстана!»

В Кукморском районе республики прошел День «Единой России».

19:30
Турция на МАКС-2019 заинтересовалась казанским вертолетом «Ансат»

Президенты России и Турции осмотрели модификацию легкого вертолета, разработанную корпорацией КРЭТ.

19:22
ИТ-фестиваль Up!Date соберет в Горкинско-Ометьевском лесу более 700 разработчиков

Событие пройдет под девизом «ИТ как искусство».

19:10
В Казани началась церемония закрытия мирового чемпионата WorldSkills 2019

В чествовании лучших профессионалов примет участие Президент России Владимир Путин.

19:02
Имена победителей WorldSkills 2019 назовут ведущие церемонии закрытия Яна Чурикова и Антон Комолов

Церемония закрытия на «Казань Арене» начнется в 19 часов и завершится салютом в 21 час.

18:54
Голикова в Казани заявила о готовности РФ поделиться предложениями по развитию движения WorldSkills

Вице-премьер России высоко оценила уровень организации мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019.

18:39
В Лаишевском районе водитель «Лады» потерял управление на мокрой дороге и перевернулся в кювет

Авария произошла в районе часа дня у села Габишево.

18:32
На Дне республики в Казани выступят «Главные герои» с Юлией Барановской и Оксаной Федоровой

«Главных героев» 30 августа в столице Татарстана можно будет встретить на трех площадках: в парке Горького, на бульваре «Белые цветы» и в цирке.

18:20
Минниханов назвал поддержку молодых профессионалов залогом экономической стабильности

Президент Татарстана принял участие в заседании Генеральной ассамблеи WorldSkills International, прошедшем в Казани.

18:12
На федеральных трассах в Татарстане снесли более 50 незаконных рекламных конструкций

С муниципалитетами республики обсуждается включение согласованных мест в схемы размещения рекламных баннеров.

17:59
Церемония закрытия мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019: текстовая трансляция

На «Казань Арене» выступит Владимир Путин, лучшие профессионалы мира получат медали, а Киркоров и Лобода исполнят свои хиты.

17:58
Кулинарные мастер-классы в рамках WorldSkills раскрыли секреты бургеров гостям парка Горького

Профессионалы рассказали о необходимой жирности мяса, о соусе и о том, что способно испортить рецепт.

17:50
В День республики в Казани пройдут скачки на Кубок Президента РТ

Заезды и скачки на Кубок Президента РТ и приз мэрии Казани продлятся с 13.30 до 19.00.

17:38
В Казани выставили на продажу дом Василия Аксенова за 50 млн рублей

Находящийся в здании музей писателя продолжит свою работу.

17:30
Два футболиста «Рубина» вызваны в национальную сборную

Давиташвили и Кварацхелия примут участие в отборочном матче чемпионата Европы.

17:22
Марат Ахметов назвал лидеров и аутсайдеров среди районов Татарстана по урожайности зерновых

Наибольшая урожайность зерновых отмечена в Заинском районе республики.

17:12
На фестивале «Свияжская уха» всех желающих бесплатно накормят наваристым супом из рыбы

Угощение ухой состоится на площадке комплекса исторической реконструкции «Ленивый торжок».

События