В День города общественный транспорт Казани будет работать до полуночи

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В День города – 30 августа в Казани общественный транспорт будет работать до полуночи. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник Управления культуры исполкома столицы РТ Азат Абзалов.

«Общественный транспорт 30 августа будет работать по усиленному графику, особенно это касается вечерних мероприятий. График работы транспорта будет продлен до полуночи. Все желающие смогут после праздника добраться до места назначения. Рекомендуем приезжать на мероприятия на общественном транспорте», – заметил он.

Согласно информации мэрии Казани, по окончании праздничного салюта будет усилена работа автобусных маршрутов, следующих по улицам Батурина и Декабристов, а также троллейбусного маршрута № 1, проходящего по улице Чистопольская. Работа метрополитена будет организована с интервалами в шесть минут до полуночи.

«Кроме того, график работы общественного транспорта будет усилен в районе Казанского ипподрома. Там будут часто курсировать троллейбусы. Небольшие изменения произойдут в схемах дорожного движения», – пояснил Абзалов.

Для посетителей конноспортивного праздника, который 30 августа пройдет на казанском ипподроме, троллейбусный маршрут № 3 в этот день будет работать с интервалами в пять-шесть минут.

В связи с празднованием Дня Республики Татарстан и Дня города с 27 по 30 августа в Казани будет ограничено движение транспорта по площади Тысячелетия и около Центра семьи «Казан».

В связи с проведением на площади Тысячелетия спортивного автомотошоу Kazan City Racing с 20 часов 29 августа до 6 часов 31 августа будут изменены схемы движения девяти автобусных маршрутов. Автобусы будут следовать через улицы Право-Булачная, Чернышевского, Московская, Ташаяк, Саид-Галеева и Кировская дамба, тогда как троллейбусный маршрут № 2 будет закрыт.

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