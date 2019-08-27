В Казани выставили на продажу дом Василия Аксенова за 50 млн рублей

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани выставили на продажу дом, где в ранние годы жил российский писатель Василий Аксенов.

Здание, находящееся по адресу: ул. Карла Маркса, д. 55, собираются реализовать за 50 млн рублей.

При этом в здании работает Дом-музей Василия Аксенова. В объявлении о продаже особо отмечается: «200 кв. метров занимает Дом-музей Аксенова, что является охранным обязательством. Он находится в безвозмездном пользовании с компенсацией коммунальных расходов»

Общая площадь здания составляет 993 кв. метра, а эксплуатируемая – 793 кв. метра. Помещения могут использоваться для размещения ресторана и мини-отеля. Земельный участок под зданием в 742 кв. метра находится в собственности.

Помимо музея писателя, сейчас в здании функционирует ресторанно-гостиничный комплекс «Перекресток джаза».

«Музей продолжит работать в прежнем режиме», – заверили корреспондента ИА «Татар-информ» в учреждении культуры.





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