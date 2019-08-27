Текстовая трансляция церемонии закрытия 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). ИА «Татар-информ» организует текстовую трансляцию церемонии закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019.

Кульминацией закрытия станет награждение победителей чемпионата медалями. Также на церемонии лучших профессионалов отметят наградами «За высшее мастерство», «Лучший представитель страны» и премией имени Альберта Видала.

На торжестве выступят известные артисты из России и зарубежных стран: Тина Кузнецова, Светлана Лобода, Филипп Киркоров, рэпер L-One, певец из Казахстана Димаш Кудайберген и кроссовер-группа Игоря Крутого Brio Sonores.

Почетными гостями церемонии станут Президент России Владимир Путин, Президент Татарстана Рустам Минниханов и президент WorldSkills International Саймон Бартли. В финале церемонии флаг чемпионата торжественно передадут представителям Китая, где уже началась подготовка к мировому чемпионату WorldSkills Shanghai 2021.

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