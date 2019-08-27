WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

27 августа 2019, 16:48

Сельское хозяйство

Марат Ахметов: При повышении цен на зерно можем вернуться к субсидированию социальных хлебов

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Сельское хозяйство

Марат Ахметов: При повышении цен на зерно можем вернуться к субсидированию социальных хлебов

Окончательные цены на зерно на рынке еще не установились, отметил глава Минсельхозпрода РТ.

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В случае повышения цен на зерно Татарстан может вернуться к субсидированию социальных хлебов. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабмине РТ глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов.

«Чтобы найти баланс, к первому полугодию ввели субсидирование социальных хлебов, во втором полугодии – нет. До ноября будем исходить из сложившихся цен на хлеб, затем если на продовольственном рынке цены поднимутся, то придется вернуться к субсидированию социальных хлебов», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия.

По словам Марата Ахметова, на сегодня Татарстан среди регионов России по стоимости пшеничного хлеба социальной категории находится на девятом – десятом месте.

«Цены на зерно немного упали. Весь зимний и весенний период они были выше уровня позапрошлого года. Окончательные цены на зерно на рынке еще не установлены. В уборочный период они, как правило, плавающие. Если подождать сбалансированных рыночных цен на зерно, то есть возможность иметь рентабельность 12 – 15%, не меньше», – заключил министр.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан в текущем году планирует собрать от 4,5 млн до 5 млн тонн зерна. 

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