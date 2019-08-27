В Елабужском районе передовикам уборочной кампании вручили премии главы района

(Елабуга, 27 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Лучшим механизаторам Елабужского района вручили премии главы района. Определять и награждать лучших комбайнеров будут еженедельно с выездом в поля. Как сообщили в сельхозуправлении, лучших работников жатвы определяют по четырем номинациям в зависимости от объема намолота, а также мощности комбайна и его производительности. В каждой номинации по три призовых места. За первое место лучший механизатор недели получает 3 тыс. рублей, за второе — 2 тыс. рублей, 1 тыс. рублей — за третье место.

12 комбайнеров, достигшие наибольших результатов в уборке урожая, на этой неделе получили денежные премии и почетные грамоты главы района. «Выращивать хлеб — это огромный труд, я не скажу что неблагодарный, это благодарный труд. Мы благодарим всех механизаторов и хлеборобов, все наши хозяйства за их работу. В этом году погодные условия не совсем благоприятные, поэтому во время чествования хлеборобов концертная программа очень короткая, чтобы не отнимать время . Думаю, им приятно, когда их труд оценивается», — отметила заместитель главы района Зульфия Сунгатуллина.

Среди награжденных — механизатор агрофирмы «Новый Юраш» Рафит Гиззатуллин. «Очень приятно, тем более не первый год среди механизаторов проводятся такие награждения. Стараемся занимать первые места. Хоть погода в этом году не балует, но мы стараемся максимально убрать урожай», — делится механизатор.

Конкурс среди комбайнеров продолжается, итоги будут подводиться еженедельно. Премию главы получат 48 механизаторов. На сегодня уборка в районе завершена на 49%. Намолочено свыше 31,6 тыс. тонн зерновых культур, средняя урожайность по району составляет 25,5 ц/га.

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