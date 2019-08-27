Имена победителей WorldSkills 2019 назовут ведущие церемонии закрытия Яна Чурикова и Антон Комолов

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Ведущими на церемонии закрытия WorldSkills Kazan 2019 стали Яна Чурикова и Антон Комолов. Они назовут имена победителей 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству.

Яна Чурикова – одна из самых популярных российских ведущих, журналист и общественный деятель, продюсер, актриса, член Академии российского телевидения. Руководит молодежными и музыкальными телеканалами Viacom в России, включая MTV Россия. Неизменно комментирует музыкальный конкурс «Евровидение» для российской аудитории.

Антон Комолов – российский радио- и телеведущий, диджей, шоумен. Работал ведущим на каналах MTV Россия, НТВ, Россия, ТВС, ТВ-3, а также на радиостанциях «Максимум», «Серебряный дождь» и других.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», участие в церемонии закрытия чемпионата примут Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Российского государства Владимир Путин.

С 23 по 26 августа в Международном выставочном центре «Казань Экспо» проходили соревнования по 56 компетенциям. Чтобы сразиться за звание лучших, в столицу Татарстана приехали более 1,3 тыс. участников из 63 стран и регионов.

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