В Мензелинске проложат дорогу до детского спортивного лагеря «Олимпиец»

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). В Мензелинске стартовали подготовительные работы по прокладке асфальта к спортивно-оздоровительному лагерю «Олимпиец», пишет газета «Мензеля».



Протяженность полотна составит 1800 метров. Дорога бывшего садового товарищества будет расширена до шести метров и заденет границы уже заброшенных участков.



Строительство дороги в Мензелинском районе стало возможным благодаря новой программе «Ремонт подъездных путей от автомобильных дорог общего пользования до учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи». Данный проект поддержал Президент РТ Рустам Минниханов.





Программа разработана Министерством по делам молодежи РТ совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан в текущем году.



Работы по ремонту подъездных путей осуществляются к 18 детским оздоровительным лагерям в 12 районах республики на сумму 250 млн рублей. Общая протяженность дорог составит 21,965 километров.

На начало августа общий процент выполнения работ составил 41,1%. В пяти лагерях ремонтные работы уже завершились.

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