WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

27 августа 2019, 20:42

Общество

В Мензелинске проложат дорогу до детского спортивного лагеря «Олимпиец»

Рекомендуем

Общество

В Мензелинске проложат дорогу до детского спортивного лагеря «Олимпиец»

Фото: menzela.ru

Протяженность полотна составит 1800 метров.

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). В Мензелинске стартовали подготовительные работы по прокладке асфальта к спортивно-оздоровительному лагерю «Олимпиец», пишет газета «Мензеля».

Протяженность полотна составит 1800 метров. Дорога бывшего садового товарищества будет расширена до шести метров и заденет границы уже заброшенных участков.

Строительство дороги в Мензелинском районе стало возможным благодаря новой программе «Ремонт подъездных путей от автомобильных дорог общего пользования до учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи». Данный проект поддержал Президент РТ Рустам Минниханов.



Программа разработана Министерством по делам молодежи РТ совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан в текущем году.

Работы по ремонту подъездных путей осуществляются к 18 детским оздоровительным лагерям в 12 районах республики на сумму 250 млн рублей. Общая протяженность дорог составит 21,965 километров.
На начало августа общий процент выполнения работ составил 41,1%. В пяти лагерях ремонтные работы уже завершились.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

До Нижнекамска доедет молодежный автобус с творческими площадками, фуд-кортом и розыгрышами
Новости дня
21:04
До Нижнекамска доедет молодежный автобус с творческими площадками, фуд-кортом и розыгрышами

Участие во встрече с нижнекамцами примет министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

20:50
Айдар Минеев из Татарстана завоевал «золото» на чемпионате WorldSkills

Молодой человек стал лидером в компетенции «Изготовление прототипов».

20:42
В Мензелинске проложат дорогу до детского спортивного лагеря «Олимпиец»

Протяженность полотна составит 1800 метров.

20:38
Хороший бюджет и «силиконовая долина»: бизнесмены Автограда рассказали о наболевшем

По итогам проектировочной сессии в городе появится уникальная дорожная карта, которая должна быть реализована в течение года.

20:30
Казанские студенты взяли «бронзу» в компетенции «Мобильная робототехника» WorldSkills 2019

Студенты КНИТУ (КХТИ) Оскар Арсланов и Эмиль Мифтахов стали третьими на мировом чемпионате.

20:14
Путин по пути в Казань остановился в Саратове для осмотра аэропорта «Гагарин»

Президент России прибудет в столицу Татарстана после посещения Саратова.

20:06
Татарстанец стал вторым в компетенции «Инфокабельные сети» на WorldSkills 2019

Выпускник Казанского техникума информационных технологий Ислам Нигматуллин взял «серебро» на чемпионате WorldSkills.

19:54
В День города общественный транспорт Казани будет работать до полуночи

В связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню республики в столице Татарстана изменят схемы дорожного движения.

19:44
Ратникова – молодежи Кукмора: «Сохраните высокую планку Татарстана!»

В Кукморском районе республики прошел День «Единой России».

19:30
Турция на МАКС-2019 заинтересовалась казанским вертолетом «Ансат»

Президенты России и Турции осмотрели модификацию легкого вертолета, разработанную корпорацией КРЭТ.

19:22
ИТ-фестиваль Up!Date соберет в Горкинско-Ометьевском лесу более 700 разработчиков

Событие пройдет под девизом «ИТ как искусство».

19:10
В Казани началась церемония закрытия мирового чемпионата WorldSkills 2019

В чествовании лучших профессионалов примет участие Президент России Владимир Путин.

19:02
Имена победителей WorldSkills 2019 назовут ведущие церемонии закрытия Яна Чурикова и Антон Комолов

Церемония закрытия на «Казань Арене» начнется в 19 часов и завершится салютом в 21 час.

18:54
Голикова в Казани заявила о готовности РФ поделиться предложениями по развитию движения WorldSkills

Вице-премьер России высоко оценила уровень организации мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019.

18:39
В Лаишевском районе водитель «Лады» потерял управление на мокрой дороге и перевернулся в кювет

Авария произошла в районе часа дня у села Габишево.

18:32
На Дне республики в Казани выступят «Главные герои» с Юлией Барановской и Оксаной Федоровой

«Главных героев» 30 августа в столице Татарстана можно будет встретить на трех площадках: в парке Горького, на бульваре «Белые цветы» и в цирке.

18:20
Минниханов назвал поддержку молодых профессионалов залогом экономической стабильности

Президент Татарстана принял участие в заседании Генеральной ассамблеи WorldSkills International, прошедшем в Казани.

18:12
На федеральных трассах в Татарстане снесли более 50 незаконных рекламных конструкций

С муниципалитетами республики обсуждается включение согласованных мест в схемы размещения рекламных баннеров.

17:59
Церемония закрытия мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019: текстовая трансляция

На «Казань Арене» выступит Владимир Путин, лучшие профессионалы мира получат медали, а Киркоров и Лобода исполнят свои хиты.

17:58
Кулинарные мастер-классы в рамках WorldSkills раскрыли секреты бургеров гостям парка Горького

Профессионалы рассказали о необходимой жирности мяса, о соусе и о том, что способно испортить рецепт.

17:50
В День республики в Казани пройдут скачки на Кубок Президента РТ

Заезды и скачки на Кубок Президента РТ и приз мэрии Казани продлятся с 13.30 до 19.00.

17:38
В Казани выставили на продажу дом Василия Аксенова за 50 млн рублей

Находящийся в здании музей писателя продолжит свою работу.

17:30
Два футболиста «Рубина» вызваны в национальную сборную

Давиташвили и Кварацхелия примут участие в отборочном матче чемпионата Европы.

17:22
Марат Ахметов назвал лидеров и аутсайдеров среди районов Татарстана по урожайности зерновых

Наибольшая урожайность зерновых отмечена в Заинском районе республики.

17:12
На фестивале «Свияжская уха» всех желающих бесплатно накормят наваристым супом из рыбы

Угощение ухой состоится на площадке комплекса исторической реконструкции «Ленивый торжок».

События