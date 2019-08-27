Площадку WorldSkills 2019 в Казани посетили 272 тыс. зрителей – больше, чем ожидали организаторы

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Интерес зрителей к чемпионату мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019 в столице Татарстана превысил самые смелые ожидания. С 22 августа соревновательную площадку в МВЦ «Казань Экспо» посетили 272 тыс. зрителей, хотя организаторы прогнозировали посещение 250 тыс. гостей. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«За четыре дня соревнований чемпионат WorldSkills Kazan 2019 посетили более 272 тыс. зрителей», – сказала Галимова. По ее словам, среди них были представители 68 стран мира.

Ранее руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин рассказал, что по расчетам организаторов всего на чемпионате ожидалось от 200 до 250 тыс. посетителей.

В Казани сегодня пройдет церемония закрытия чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019, в которой примут участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Российского государства Владимир Путин.

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