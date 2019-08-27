В Казани прошли предпремьерные показы фильма «Команда мечты» с Тагиром Метшиным в главной роли

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани состоялись предпремьерные показы фильма «Команда мечты», где в главной роли снялся сын мэра столицы республики Тагир Метшин. Часть съемок картины проходила в Татарстане.

«В истории две сюжетные линии, одна тесно связана с телевидением и самбо, а другая — со скачками. Мы выбирали ипподромы за рубежом и в России. Приехав в Казань, мы увидели ипподром и влюбились в него», — признался генеральный продюсер и режиссер фильма Филипп Абрютин.

Съемочную группу поддержал город и ипподром. Все лошади, которые участвовали в кадре — арабские скакуны. Все жокеи, которые снимались в фильме, — профессионалы. Тагир Метшин все трюки исполнял самостоятельно.

«Съемочная группа приехала на казанский ипподром, искали жокеев для участия в одном съемочном дне. Создатели фильма предложили мне пройти пробы на главную роль», — рассказал Тагир Метшин.

За неделю до съемок Тагир Метшин и Ксения Золотова репетировали много этюдов.

«На одну из главных ролей планировали взять молодого известного актера, но так случилось, что при подготовке к съёмкам показали ребят, которые должны были быть дублерами. И мы увидели Тагира, который был похож на главного героя — сильного, молодого и волевого парня», — отметил продюсер.

«У нас был утвержден другой актер, но когда я увидел Тагира, он напомнил мне меня в молодости», — сказал второй режиссер Максим Зыков.

Часть фильма снимали в Казани, другую — в Москве. В съемках на ипподроме и в поселке Атабаево участвовали также жители столицы Татарстана и работники ипподрома.

«Татарстан очень помог в съемках данной новеллы», — признался Зыков.

Заглавный саундтрек фильма «Иди за мечтой» исполнил победитель шоу «Голос.Дети» Даниил Плужников.

Фильм «Команда мечты» повествует о судьбе спортивного комментатора Степана Вершинина, которого из-за вспыльчивого характера увольняют с телеканала. В поисках новой работы он попадает на юношеские соревнования по конному спорту, где встречает юных жокеев Артура и Катю, которым предстоит выбор — победа или любовь. Самому Вершинину придется найти ответ на самый сложный вопрос, что для него важнее, — его семья или карьера?

Главного героя «Команды мечты» Степана Вершинина играет актер театра и кино Ян Цапник, жокея Артура — Тагир Метшин, а героиню Катю — Ксения Золотова. В фильме также задействованы Роман Мадянов, Юрий Стоянов, Владимир Сычев, Анна Чурина и Сергей Качанов.

29 августа «Команда мечты» выходит в широкий прокат.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.