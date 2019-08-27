В День республики в Казани пройдут скачки на Кубок Президента РТ

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Традиционные заезды и скачки на Кубок Президента РТ и приз мэрии Казани будут организованы 30 августа, в День республики, на территории международного конноспортивного комплекса «Казань» в столице Татарстана. Об этом сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник Управления культуры исполкома города Азат Абзалов.

«В этом году планируется проведение 16 скачек и заездов, в том числе на Кубок Президента РТ и приз мэрии Казани. Также будет организована скачка арабских скакунов. Программа будет сопровождаться концертными номерами, состоится розыгрыш призов», – отметил он.

Конноспортивный праздник начнется в 13.30. В концертной программе, организованной между скачками, примут участие татарстанские артисты. Праздничные мероприятия здесь завершатся в 19.00.

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