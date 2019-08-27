Минниханов предложил Татарстану и Новгородской области сотрудничать в сфере внедрения инноваций

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным на площадке «Казань Экспо», сообщает пресс-служба Президента РТ.

Андрей Никитин прибыл в столицу Татарстана, чтобы принять участие в церемонии закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

Главы регионов обсудили вопросы сотрудничества Татарстана и Новгородской области. По словам Рустама Минниханова, межрегиональный товарооборот в 1,2 млрд рублей не соответствует масштабам и экономикам регионов.

Необходимо усиливать взаимодействие и увеличивать товарооборот, считает Президент РТ. В частности, следует сотрудничать в части внедрения инноваций.

Кроме того, Рустам Минниханов отметил важность сотрудничества по линии Агентства стратегических инициатив — эта площадка сейчас представляет серьезный интерес для регионов.

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