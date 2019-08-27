В молельной комнате для участников WorldSkills дежурят священники Казанской епархии

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). В молельной комнате для православных участников 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 дежурят священники. Об этом сообщает пресс-служба Казанской епархии.

По благословению митрополита Казанского и Татарстанского Феофана в молельной комнате пребывают настоятель Пятницкой церкви иерей Алексий Обрывко и настоятель храма преподобного Сергия Радонежского иерей Сергий Петров.

«Священнослужители проводят духовные беседы с посетителями молельной комнаты, отвечают на их вопросы, а также совершают молебны», – отмечается в сообщении.

Основным местом проведения соревнований мирового чемпионата рабочих профессий является международный выставочный центр «Казань Экспо». Организаторы турнира открыли там молельные комнаты для православных, католиков, мусульман и буддистов, чтобы обеспечить комфортные условия для состязающихся.

В православной молельной комнате есть все необходимое для молитвы – иконы, распятие, молитвословы. Православные христиане из числа участников чемпионата могут как помолиться в ней, так и получить духовную поддержку от священнослужителей.

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