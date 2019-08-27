Автопробег Harley-Davidson от Москвы до Казани завершится 30 августа у стен Казанского Кремля

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Впервые в честь Дня республики в этом году будет организован автопробег от Москвы до Казани с участием представителей мотоклуба Harley-Davidson. Пробег «Навстречу 100-летию ТАССР» завершится 30 августа у стен Казанского Кремля. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник Управления культуры исполкома столицы РТ Азат Абзалов.

«Площадь Тысячелетия 30 августа станет местом проведения автомотошоу с участием команды “КАМАЗ-Мастер“. В этом году в рамках мероприятия пройдет мотопробег от Московского Кремля до Казанского с участием представителей клуба Harley-Davidson. Пробег под девизом “Навстречу 100-летию ТАССР“ завершится под стенами Казанского Кремля», – проинформировал спикер.

Праздничные мероприятия на площади Тысячелетия начнутся в полдень. Здесь пройдет знаменитое автомотошоу Kazan City Racing, которое на протяжении многих лет занимает особое место в культурно-развлекательной программе Дня города и Дня республики. Ежегодно шоу проводится в центре Казани и собирает десятки тысяч зрителей. Невероятные трюки профессиональных гонщиков, современные автомобили и рев моторов стали неотъемлемой частью праздника.

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