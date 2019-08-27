WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

27 августа 2019, 15:44

Официальная хроника

Минниханов: Агентство стратегических инициатив стало площадкой, где WorldSkills получило поддержку

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Официальная хроника

Минниханов: Агентство стратегических инициатив стало площадкой, где WorldSkills получило поддержку

Фото: архив

На территории выставочного комплекса «Казань Экспо» завершается деловая программа чемпионата мира WorldSkills.

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Агентство стратегических инициатив является наиболее эффективной федеральной площадкой, которая решает стоящие перед регионами задачи. Движение WorldSkills получило развитие в России во многом благодаря поддержке АСИ. Об этом сказал Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой, губернатором Новгородской области Андреем Никитиным и спецпредставителем Президента РФ Дмитрием Песковым.

Как сообщила ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, встреча прошла на территории выставочного комплекса «Казань Экспо», где завершается деловая программа чемпионата мира WorldSkills. «Из всех федеральных структур АСИ — самая эффективная площадка, которая позволяет решать важные задачи, стоящие перед регионами. Благодаря АСИ мы сильно продвинулись в международных рейтингах», — сказал в своем выступлении Рустам Минниханов. Он напомнил, что Агентство стратегических инициатив активно поддержало идею развития в России движения WorldSkills. В ответном слове Светлана Чупшева поблагодарила Президента Татарстана за высокий уровень организации чемпионата по профессиональному мастерству.

В ходе встречи губернатор Андрей Никитин рассказал о подготовке области к национальному финалу WorldSkills Russia, который состоится в Новгородской области в 2021 году. А спецпредставитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков предложил совместно с АСИ определить новую цель для совместной работы по аналогии с проектом WorldSkills Russia.

 

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