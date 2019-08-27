(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Росавиация отозвала допуск на полеты из Казани в Даламан, ранее выданный авиакомпании «Северный ветер». Это следует из приказа от 23 августа, опубликованного на сайте ведомства.

Рейсы должны были осуществляться три раза в неделю. Причиной отзыва стало «невыполнение полетов в течение двух последовательных сезонов расписания ИАТА».

Кроме того, по этой же причине авиаперевозчик лишился допусков на осуществление рейсов в Даламан из Самары и Уфы, а также в Анталью из Ульяновска.

Авиакомпания «Северный ветер» (Nordwind Airlines) была основана в 2008 году. Базируется в московском аэропорту «Шереметьево», работает с туроператором «Пегас Туристик». Параллельно допусков на полеты лишилась и авиакомпания «Икар» (Pegas Fly), также работающая с этим туроператором.

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