МЧС Татарстана напоминает про осторожность во время сильного ветра

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, завтра в республике ожидается сильный ветер, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Уже сегодня после шести часов вечера и завтра в Татарстане и в Казани возможно усиление северо-западного ветра. Порывы могут достигать 21 метра в секунду.

ГУ МЧС России по РТ напоминает, что в момент ухудшения погоды, если вы находитесь на улице, постарайтесь не находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами. Также необходимо держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.