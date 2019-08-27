(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Товаровед из Сыктывкара украла из магазина 270 тысяч рублей и скрылась в Татарстане, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

«23-летняя местная жительница устроилась в магазин, проработала около двух недель и перестала приходить на смену. Спустя три дня обнаружилось, что из служебного кабинета, вход в который был ограничен для определенного круга лиц, исчезли деньги. Чтобы сокрыть следы преступления, девушка повредила замок в металлическом шкафу с выручкой», – рассказали в полиции.

Местонахождение девушки установили спустя месяц. Ее обнаружили в Татарстане, откуда доставили в дежурную часть столичной полиции.

Задержанная пояснила, что основную часть средств потратила на погашение кредитов, а остальное – на рестораны и одежду.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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