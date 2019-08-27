В День республики в Казани пройдет оперный фестиваль «Казанская осень» с участием Сладковского

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Оперный фестиваль «Казанская осень» пройдет под открытым небом 30 августа в День республики Татарстан у стен Казанского Кремля. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов.

«С 20.00 до 22.00 у стен Казанского Кремля на берегу реки Казанки, на площади перед Дворцом земледельцев пройдет ставший уже традиционным оперный фестиваль под открытым небом “Казанская осень”, организованный Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан под управлением дирижера Александра Сладковского. Выступят известные солисты, мастера оперного искусства, в программе — классические произведения», — рассказал он.

В рамках фестиваля прозвучат классические и современные оперные произведения, в том числе композиторов Татарстана, звучащих на татарском языке. Вход на мероприятие свободный.‬

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