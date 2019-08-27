В День республики 10 тальянок ручной работы подарят творческим коллективам Татарстана

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Традиционные татарские народные инструменты — тальянки будут переданы в дар молодежным творческим коллективам Татарстана 30 августа — в день республики на фестивале «Играй, гармонь». Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов.

«Торжественным и нарядным шествием под звуки гармони и под песни республиканских фольклорных коллективов пройдут участники фестиваля “Играй, гармонь” от Кремля по пешеходной улице Баумана. Около памятника Мусе Джалилю будет небольшой концерт. Начало мероприятия запланировано на 11.00. Финальной точкой пути является театр им. Г. Камала, у стен которого в 15.00 пройдет гала-концерт фестиваля. Ключевым моментом станет то, что молодым участникам мероприятия будет передана партия из десяти инструментов, изготовленных по татарским традициям», — отметил спикер.

Ленар Хакимзянов рассказал, что в этом году Президентом РТ была поддержана инициатива Минкульта РТ по выделению ансамблям, талантливым исполнителям и детским школам искусств республики традиционного татарского инструмента — тальянок.

«Это будут тальянки ручной работы, которые изготавливаются в Казани. Мы передадим первую партию инструментов ручной работы молодежи, которой интересна татарская культура. Это делается для популяризации традиционной татарской культуры», — подчеркнул Хакимзянов.

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