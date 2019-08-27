WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

27 августа 2019, 15:38

ОбществоКультура

В День республики 10 тальянок ручной работы подарят творческим коллективам Татарстана

Рекомендуем

ОбществоКультура

В День республики 10 тальянок ручной работы подарят творческим коллективам Татарстана

Фото: Султан Исхаков

При поддержке Президента РТ ансамбли, талантливые исполнители и детские школы искусств Татарстана получат в подарок тальянки.

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Традиционные татарские народные инструменты — тальянки будут переданы в дар молодежным творческим коллективам Татарстана 30 августа — в день республики на фестивале «Играй, гармонь». Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов.

«Торжественным и нарядным шествием под звуки гармони и под песни республиканских фольклорных коллективов пройдут участники фестиваля “Играй, гармонь” от Кремля по пешеходной улице Баумана. Около памятника Мусе Джалилю будет небольшой концерт. Начало мероприятия запланировано на 11.00. Финальной точкой пути является театр им. Г. Камала, у стен которого в 15.00 пройдет гала-концерт фестиваля. Ключевым моментом станет то, что молодым участникам мероприятия будет передана партия из десяти инструментов, изготовленных по татарским традициям», — отметил спикер.

Ленар Хакимзянов рассказал, что в этом году Президентом РТ была поддержана инициатива Минкульта РТ по выделению ансамблям, талантливым исполнителям и детским школам искусств республики традиционного татарского инструмента — тальянок.

«Это будут тальянки ручной работы, которые изготавливаются в Казани. Мы передадим первую партию инструментов ручной работы молодежи, которой интересна татарская культура. Это делается для популяризации традиционной татарской культуры», — подчеркнул Хакимзянов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Казани прошли предпремьерные показы фильма «Команда мечты» с Тагиром Метшиным в главной роли
Новости дня
16:30
Площадку WorldSkills 2019 в Казани посетили 272 тыс. зрителей – больше, чем ожидали организаторы

В столице Татарстана пройдет церемонии закрытия чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019.

16:24
В Казани прошли предпремьерные показы фильма «Команда мечты» с Тагиром Метшиным в главной роли

В широкий прокат картина, съемки которой проходили в Татарстане, выйдет 29 августа.

16:20
Спектакль без слов о несбывшихся мечтах представили на набережной Кабана

Показ спектакля «БукаЖка» творческой лаборатории «Угол» состоялся в рамках культурно-развлекательной программы WorldSkills.

16:10
«Бурановские бабушки» выступят в Казани накануне Дня республики

Праздник для жителей Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города организуют в парке «Крылья Советов».

16:01
В Казанском регионе Горьковской железной дороги снизилось количество ДТП

С начала года на ж/д переездах на территории Татарстана произошло два ДТП.

16:00
ВТБ выпустил более 12 млн карт «Мир»

Основную часть выпуска составляют зарплатные карты.

15:58
В День республики в Казани пройдет оперный фестиваль «Казанская осень» с участием Сладковского

Двухчасовой фестиваль «Казанская осень» будет организован вечером 30 августа у стен Казанского Кремля.

15:52
Минниханов предложил Татарстану и Новгородской области сотрудничать в сфере внедрения инноваций

Президент РТ встретился с губернатором Новгородской области.

15:44
Минниханов: Агентство стратегических инициатив стало площадкой, где WorldSkills получило поддержку

На территории выставочного комплекса «Казань Экспо» завершается деловая программа чемпионата мира WorldSkills.

15:44
В молельной комнате для участников WorldSkills дежурят священники Казанской епархии

В МВЦ «Казань Экспо» открыты молельные комнаты для православных, католиков, мусульман и буддистов.

15:38
В День республики 10 тальянок ручной работы подарят творческим коллективам Татарстана

При поддержке Президента РТ ансамбли, талантливые исполнители и детские школы искусств Татарстана получат в подарок тальянки.

15:29
Товаровед из Сыктывкара украла из магазина 270 тысяч рублей и скрылась в Татарстане

23-летняя девушка похитила деньги, чтобы расплатиться с кредитами.

15:24
Росавиация отозвала допуск на полеты из Казани в Даламан

Рейсы должна была осуществлять авиакомпания «Северный ветер».

15:17
В Набережных Челнах сбитого иномаркой восьмилетнего мальчика доставили в больницу с переломом бедра

33-летний водитель на автомобиле «Шкода» сбил ребенка, когда тот перебегал дорогу во дворе дома.

15:10
Из-за церемонии закрытия WorldSkills у «Казань Арены» ограничат движение транспорта

Ограничения не будут распространяться на транспортные средства экстренных и оперативных служб.

15:06
Почта России доставит около тысячи открыток с WorldSkills по всему миру

Специально к соревнованиям были выпущены конверт первого дня и почтовый штемпель.

14:52
В Татарстане ночью похолодает до +6

Синоптики предупредили о небольшом дожде и сильном ветре.

14:45
Алиментщик из Набережных Челнов получил 13 суток ареста за долг в 600 тысяч рублей

Мужчина уклонялся от уплаты, скрывал свои доходы и даже попытался сбежать от приставов.

14:34
Фарид Мухаметшин провел экскурсию по Госсовету РТ для членов делегации Китая

Делегация из Поднебесной прибыла в Казань для участия в церемонии закрытия чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019.

14:32
Путин и Эрдоган осмотрели новый казанский вертолет Ми-38 на МАКС-2019 в Жуковском

Казанский вертолетный завод впервые представил многоцелевой вертолет Ми-38 с VIP-салоном.

14:24
Марат Ахметов: Ожидаем около 3 млн тонн валового сбора сахарной свеклы

Первым в Татарстане приступил к уборке сахарной свеклы Заинский район.

14:21
Прибывшая на WorldSkills сборная Бразилии посетила подшефный УФСИН казанский спортивный клуб

В рамках программы «Одна школа – одна страна» делегация из 40 гостей прибыла в одну из школ города, где обучаются юные дзюдоисты.

14:16
Стали известны лучшие точки Казани для просмотра салюта в День республики

Праздничный салют 30 августа в столице Татарстана начнется в 22 часа и продлится пять минут.

14:08
В Татарстане планируют организовать филиал фестиваля творческих сообществ «Таврида – АРТ»
14:00
Хедлайнером главной сцены Tat Cult станет Зуля Камалова

Программа фестиваля, который пройдет на территории Казанского Кремля, включает более 30 живых выступлений.

События