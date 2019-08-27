В Татарстане по нацпроекту отремонтирован участок автодороги Актаныш – Поисево за 28 млн рублей

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). В Актанышском районе Татарстана по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершен ремонт участка автодороги Актаныш – Поисево. Работы выполнены на 28,4 млн рублей, сообщает Миндортранс РТ.

В частности, отремонтирован участок автодороги от 6,34 км до 8,9 км. «Здесь существует интенсивное движение автотранспорта, в том числе грузового. Также дорога ведет к паромной переправе на реке Белая у населенного пункта Азякуль. Переправа связывает Татарстан с Башкортостаном», – отмечается в сообщении министерства.

В ходе ремонта были укреплены обочины из щебня по 2 метра с каждой стороны, установлены семь дорожных знаков и нанесена разметка. Верхний слой дорожного покрытия выполнен из высокоплотной асфальтобетонной смеси.

Дорога Актаныш – Поисево имеет две полосы движения, ширина проезжей части составляет семь метров.

В Татарстане в этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 75 объектов региональной сети протяженностью 108,3 км. Работы завершат в ноябре.

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