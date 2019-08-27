(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). В Казанском регионе Горьковской железной дороги снизилось количество ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

«С начала года на железных дорогах произошло три ДТП. Два из них на территории Татарстана, одно – на территории Марий Эл. Число пострадавших в результате аварий снизилось на 6 человек, а погибших – на 5», – сообщили в пресс-службе организации.

В целом количество столкновений авто с поездами на переездах Горьковской железной дороги снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на треть, а также на 50 процентов уменьшилось количество пострадавших.

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