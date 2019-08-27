На федеральных трассах в Татарстане снесли более 50 незаконных рекламных конструкций

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Вдоль федеральных автодорог в Татарстане за восемь месяцев 2019 года демонтированы 52 незаконно установленные рекламные конструкции. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«”Волго-Вятскуправтодор” продолжает работу по ликвидации незаконно установленных либо установленных в нарушение требований ГОСТа рекламных конструкций на подведомственных автодорогах», – отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, в досудебном и судебном порядке решается вопрос удаления 111 рекламных баннеров. По 67 из них решения судов вступили в законную силу.

В этом году ведомство планирует провести торги на размещение рекламных конструкций в границах полосы отвода федеральных автодорог. В настоящее время с муниципальными образованиями Татарстана обсуждается включение согласованных мест в схемы размещения рекламных баннеров.

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