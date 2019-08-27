Челнинские яхтсмены завоевали медали на состязаниях в Воткинске

(Набережные Челны, 27 августа, «Татар-информ»). Яхтсмены из Набережных Челнов завоевали медали на соревнованиях в Воткинске, сообщает Управление физкультуры и спорта исполкома Автограда.

В удмуртском городе Воткинске прошли межрегиональные соревнования по парусному спорту на Кубок города в классе яхт «Оптимист». Их участниками стали более 50 яхтсменов в возрасте от восьми до 15 лет. На регату приехали юные спортсмены из Казани, Перми, Набережных Челнов, Ижевска и Сарапула.

Успешно выступили воспитанники тренера Сергея Червякова из спортивной школы «Заря» Набережных Челнов. Золотую медаль челнинской команде принес 11-летний Виктор Синютин.

В классе «Оптимист» серебряным призером соревнований стала 12-летняя Арина Хашимова. В классе же «Оптимист Кадет» 13-летняя Элина Ахметшина показала второй результат, а 11-летняя Кира Клименко – третий.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.