В «Крыльях Советов» назовут победителей конкурса караоке «Голос нашей команды»

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Завтра, 28 августа, в парке «Крылья Советов» состоится праздник «С днем рождения, Казань!», посвященный Дню города и Дню Татарстана. В этот день станут известны имена лучших исполнителей караоке Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, сообщает Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.

За призовые места конкурса караоке «Голос нашей команды» боролся 21 победитель отборочных туров. Самому юному конкурсанту – девять лет, а взрослому – 70.

Эстафету праздничных поздравлений продолжит Татарстанская республиканская организация Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности с программой, посвященной 85-летию профсоюзной организации. В программу также включены чествование лучших работников предприятий авиационной промышленности, розыгрыш лотереи, концертная программа.

Преобразится в этот день и центральная аллея парка, где гости праздника смогут посмотреть тематические площадки-презентации с информацией о деятельности и достижениях Казанского авиационного и Казанского вертолетного заводов.

Зрелищным событием для посетителей праздника станет площадка Всероссийского татарского фольклорного фестиваля «Тугэрэк Уен», объединивший творческие коллективы разных этнических групп и знакомящий с разноплановым культурным наследием татарского народа.

В этот же день будет работать «Город мастеров» с мастер-классами по декоративно-прикладному искусству, можно будет записаться в кружки и секции и посетить аттракционы.

На спортивных площадках смелые и ловкие сразятся в «Веселых стартах», стритболе, товарищеских матчах по футболу и волейболу.

Начало праздника запланировано на 16.00.

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