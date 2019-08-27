Фарид Мухаметшин провел экскурсию по Госсовету РТ для членов делегации Китая

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Госсовет Татарстана посетила делегация Китая во главе с заместителем председателя Народного политического консультативного совета КНР господином Ваном Юнцином. Экскурсию для них провел лично руководитель парламента Фарид Мухаметшин. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Гости осмотрели Парламентский центр, посетили Музей парламентаризма Республики Татарстан, ознакомились с деятельностью Государственного Совета. В Книге почетных гостей господин Ван Юнцин оставил запись, в которой выразил надежду на дальнейшее развитие и углубление российско-китайских отношений», – отметили в пресс-службе.

Делегация из КНР прибыла в Казань для участия в церемонии закрытия 45-ого Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, в ходе которой будет передан флаг эстафеты мирового первенства Китаю.

Сегодня же гости посетили Национальный музей РТ и Казанский федеральный университет, где также побывали в аудитории, в которой в 1887 году, обучаясь на юридическом факультете, слушал лекции Владимир Ильич Ульянов-Ленин.

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