Алиментщик из Набережных Челнов получил 13 суток ареста за долг в 600 тысяч рублей

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Алиментщик из Челнов получил 13 суток ареста за долг в 600 тысяч рублей, сообщила главный эксперт-специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«28-летний мужчина отказывался выплачивать алименты на содержание ребенка. Судебным приставом было направлено постановление на удержание из заработной платы должника, однако вскоре гражданин уволился и начал скрывать свои доходы», – рассказала Халимова.

Мужчина был объявлен в розыск. Когда его обнаружили, он попытался сбежать от приставов, но был доставлен в отдел и привлечен к ответственности.

Мировой судья, рассмотрев материалы дела, назначил ему арест, который не освобождает должника от необходимости заплатить долг по алиментам. В противном случае, мужчине может грозить уголовная ответственность.

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