Минниханов обсудил с министром образования Сингапура развитие образовательных программ

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял в Казанском Кремле министра образования Сингапура господина Онг Е Кунга, обсудив сотрудничество в области образовательных программ. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Во время беседы Рустам Минниханов отметил, что Татарстан имеет богатую историю взаимоотношений с Сингапуром. Важными направлениями сотрудничества являются сфера инноваций, инфокоммуникационные технологии, городское планирование, развитие особых экономических зон.

«Президент РТ подчеркнул, что одно из основных направлений взаимодействия – сфера образования. Так, по специальным образовательным программам Сингапура обучаются представители органов власти Татарстана», – отметили в пресс-службе.

В рамках визита в Казань делегация Сингапура посетила соревновательные площадки чемпионата мира по профмастерству WorldSkills. В мировом первенстве принимают участие 32 конкурсанта из Сингапура и 29 экспертов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.