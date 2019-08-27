На видео попали последствия серьезной аварии с участием легковушек, «ГАЗели» и троллейбуса в Казани

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео последствия серьезной аварии с участием двух легковушек, «ГАЗели» и троллейбуса в Казани. Видеозапись разместили пользователи на страницах в соцсетях.
Массовое ДТП произошло сегодня днем на улице Фучика. На кадрах видно, что между троллейбусом и «ГАЗелью» зажата серебристая «Хендэ». Грузовичок от удара вылетел с дороги и врезался в фонарный столб.
Чуть дальше на дороге стоит светлый «Фольксваген».
Что стало причиной ДТП и есть ли пострадавшие, устанавливается.